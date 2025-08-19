Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 19. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 19. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Zaletavate se u nepoznato, a to Djevice rijetko kada rade. Pluton vas inspirira na detektivsku djelatnost. Pratite svaki njegov ili njezin korak?   

Posao Vaša poslovna situacija je jednolična, a nemate volje i hrabrosti za velike promjene. Uskoro će se sve iz temelja promijeniti. Samo od sebe.   

Zdravlje Jači ste i otporniji više nego što mislite da jeste. Imate ogromne rezerve unutarnje snage. Vaša tjelesna forma postupno se popravlja.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 19. 08. 2025.