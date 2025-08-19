Dnevni horoskop, Djevica, 19. 08. 2025.

Ljubav Zaletavate se u nepoznato, a to Djevice rijetko kada rade. Pluton vas inspirira na detektivsku djelatnost. Pratite svaki njegov ili njezin korak?

Posao Vaša poslovna situacija je jednolična, a nemate volje i hrabrosti za velike promjene. Uskoro će se sve iz temelja promijeniti. Samo od sebe.

Zdravlje Jači ste i otporniji više nego što mislite da jeste. Imate ogromne rezerve unutarnje snage. Vaša tjelesna forma postupno se popravlja.

