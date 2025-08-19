Dnevni horoskop, Bik, 19. 08. 2025.

Ljubav Vaše želje se ispunjavaju, ali ne sve. Ne trudite se dovoljno oko partnera ili partnerice. Inercija i pasiva vaši su najveći unutarnji neprijatelji.

Posao Živite na tuđi račun, i to vas previše ne smeta. U svemu gledate vlastitu korist. Možda vam danas jedan vaš „sponzor“ otkaže suradnju.

Zdravlje Nedostatno se krećete, i vaši prekobrojni kilogrami se gomilaju. Olako se prepuštate raznim porocima, a to se posebno odnosi na alkohol.

