Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 19. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 19. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Vaše želje se ispunjavaju, ali ne sve. Ne trudite se dovoljno oko partnera ili partnerice. Inercija i pasiva vaši su najveći unutarnji neprijatelji.    

Posao Živite na tuđi račun, i to vas previše ne smeta. U svemu gledate vlastitu korist.  Možda vam danas jedan vaš „sponzor“ otkaže suradnju.  

Zdravlje Nedostatno se krećete, i vaši prekobrojni kilogrami se gomilaju. Olako se prepuštate raznim porocima, a to se posebno odnosi na alkohol.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 19. 08. 2025.