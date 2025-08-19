Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 19. 08. 2025.
Ljubav Vaše želje se ispunjavaju, ali ne sve. Ne trudite se dovoljno oko partnera ili partnerice. Inercija i pasiva vaši su najveći unutarnji neprijatelji.
Posao Živite na tuđi račun, i to vas previše ne smeta. U svemu gledate vlastitu korist. Možda vam danas jedan vaš „sponzor“ otkaže suradnju.
Zdravlje Nedostatno se krećete, i vaši prekobrojni kilogrami se gomilaju. Olako se prepuštate raznim porocima, a to se posebno odnosi na alkohol.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
WASHINGTON PIŠE POVIJEST /
Otvara li se Pandorina kutija? Zelenski se vratio 'na mjesto obračuna', stigla i Europa s njim
FARMA /
Dario postao novi vođa, a Darka i Ivana posjetile obitelji: 'Ništa kao zagrljaj voljenih'
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 19. 08. 2025.