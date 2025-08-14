Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 14. 08. 2025.

Ljubav Možda jednim hirovitim potezom srušite ono što ste dugo strastveno stvarali. Niste lako predvidljivi. Sami ste sebi generalno nejasni.   

Posao Osjećate snažnu potrebu za odmakom od drugih. Ako ste na radnom mjestu okruženi gomilom ljudi, postati ćete nervozni i eksplozivno svadljivi.  

Zdravlje Ispali ste iz emocionalne ravnoteže. Vaša intuicija nije djelatna, jer ste previše nemirni. Vaši snovi puno toga govore, ali ih ne znate protumačiti.  

