Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 14. 08. 2025.
Ljubav Možda jednim hirovitim potezom srušite ono što ste dugo strastveno stvarali. Niste lako predvidljivi. Sami ste sebi generalno nejasni.
Posao Osjećate snažnu potrebu za odmakom od drugih. Ako ste na radnom mjestu okruženi gomilom ljudi, postati ćete nervozni i eksplozivno svadljivi.
Zdravlje Ispali ste iz emocionalne ravnoteže. Vaša intuicija nije djelatna, jer ste previše nemirni. Vaši snovi puno toga govore, ali ih ne znate protumačiti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
U ZAVODLJIVOJ HALJINI /
Ana Ivanović cvijeta nakon razvoda: 'Sve što ne valja ostavljaš iza sebe'
Cura dana /
Mirna
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 14. 08. 2025.