Dnevni horoskop, Bik, 15. 08. 2025.

Ljubav U vas se netko fatalno zaljubio. Vaše ljubavne dionice narasle su do neslućenih razmjera. Odgovorni ste za njegovo ili njezino ponašanje.

Posao Niste naučili poslovati racionalno, i zbog toga ne uspijevate izaći iz financijskog minusa. Kratkoročni dobici neće vam biti od velike pomoći.

Zdravlje Energetski ste na nuli. Da biste normalno funkcionirali morate pronaći dodatne izvore snage u sebi. Tope se vaši prekobrojni kilogrami.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn