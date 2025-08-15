Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 15. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 15. 08. 2025.
Foto:

Ljubav U vas se netko fatalno zaljubio. Vaše ljubavne dionice narasle su do neslućenih razmjera. Odgovorni ste za njegovo ili njezino ponašanje.   

Posao Niste naučili poslovati racionalno, i zbog toga ne uspijevate izaći iz financijskog minusa. Kratkoročni dobici neće vam biti od velike pomoći.  

Zdravlje Energetski ste na nuli. Da biste normalno funkcionirali morate pronaći dodatne izvore snage u sebi. Tope se vaši prekobrojni kilogrami.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 15. 08. 2025.