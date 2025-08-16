Dnevni horoskop, Bik, 16. i 17. 08. 2025.
Ljubav Uživate u čudesnim maštarijama, pa i u stvarima koje se nisu dogodile. Možda vaši snovi postanu stvarnost. Izgledni su razni scenariji.
Posao Nemilosrdna konkurencija na tržištu, tjera vas na razmišljanje o vašem poslovnom sutra. Možda iznenada odlučite promijeniti zanimanje.
Zdravlje Skloni ste euforiji, a ekstremno ponašanje uvijek najavljuje razne opasnosti. Previše ste ovisni o jednoj osobi, i ta vas spoznaja smeta i boli.
Snovi i vizije Prakticirajuća ljubav je ispravnost, misliti ljubav je istina, osjećati ljubav je mir, a shvaćanje ljubavi je nenasilje. Ljubav je ona koja sve i svakoga povezuje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn