Dnevni horoskop, Bik, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav Uživate u čudesnim maštarijama, pa i u stvarima koje se nisu dogodile. Možda vaši snovi postanu stvarnost. Izgledni su razni scenariji.

Posao Nemilosrdna konkurencija na tržištu, tjera vas na razmišljanje o vašem poslovnom sutra. Možda iznenada odlučite promijeniti zanimanje.

Zdravlje Skloni ste euforiji, a ekstremno ponašanje uvijek najavljuje razne opasnosti. Previše ste ovisni o jednoj osobi, i ta vas spoznaja smeta i boli.

Snovi i vizije Prakticirajuća ljubav je ispravnost, misliti ljubav je istina, osjećati ljubav je mir, a shvaćanje ljubavi je nenasilje. Ljubav je ona koja sve i svakoga povezuje.

