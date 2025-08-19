Dnevni horoskop, Jarac, 19. 08. 2025.

Jarac /

Ljubav Do izražaja dolazi vaša ljubomora i osvetoljubivost. Dajete ultimatume drugima, ali u stvarnosti najviše sebe (prestrogo) kažnjavate.     

Posao U punom ste poslovnom zamahu. Mudrim potezima možete brzo popraviti vašu nezavidnu financijsku situaciju. Svaka škola se plaća.   

Zdravlje Ne razmišljate o preventivi. Živite od danas do sutra. Počeli ste slavodobitno uklanjati loše navike, i onda ste vrlo brzo od svega odustali.  

