Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 19. 08. 2025.
Ljubav Do izražaja dolazi vaša ljubomora i osvetoljubivost. Dajete ultimatume drugima, ali u stvarnosti najviše sebe (prestrogo) kažnjavate.
Posao U punom ste poslovnom zamahu. Mudrim potezima možete brzo popraviti vašu nezavidnu financijsku situaciju. Svaka škola se plaća.
Zdravlje Ne razmišljate o preventivi. Živite od danas do sutra. Počeli ste slavodobitno uklanjati loše navike, i onda ste vrlo brzo od svega odustali.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
WASHINGTON PIŠE POVIJEST /
Otvara li se Pandorina kutija? Zelenski se vratio 'na mjesto obračuna', stigla i Europa s njim
FARMA /
Dario postao novi vođa, a Darka i Ivana posjetile obitelji: 'Ništa kao zagrljaj voljenih'
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 19. 08. 2025.