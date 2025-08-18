Dnevni horoskop, Jarac, 18. 08. 2025.

Jarac /
Ljubav Harmonična obiteljska atmosfera poticajno djeluje na vaš osjećaj sigurnosti. Vjerojatno ćete se upitati zašto uvijek nije sve tako skladno.
Posao Više ne bježite od poslovnih problema. Rješavate ih pojačanim angažmanom i upornošću. Vaše se samopouzdanje vratilo u normalu.
Zdravlje Vaš ego opet raste u nebeske visine. Vratila vam se vaša dobra volja i snaga. Regenerativne sposobnosti vašeg organizma su fantastične.
