Dnevni horoskop, Ovan, 19. 08. 2025.

Ljubav Više se ne volite s njim ili s njom. Ljubav je kod vas kratkotrajna pojava. Nastavljate dalje svojim putem. Iza vas je još jedna stresna avantura.

Posao Skloni ste samozavaravanju i iluzijama, i vaš financijski nered sve je izraženiji. Postali ste previše luksuzni i rastrošni, i to vas jako skupo košta.

Zdravlje Prestali ste pušiti cigarete i piti alkohol. Pazite što i koliko jedete. Uspjeli ste skinuti suvišne kilograme. Sve to lijepo zvuči, i nije neostvarivo.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min