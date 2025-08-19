Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 19. 08. 2025.
Ljubav Više se ne volite s njim ili s njom. Ljubav je kod vas kratkotrajna pojava. Nastavljate dalje svojim putem. Iza vas je još jedna stresna avantura.
Posao Skloni ste samozavaravanju i iluzijama, i vaš financijski nered sve je izraženiji. Postali ste previše luksuzni i rastrošni, i to vas jako skupo košta.
Zdravlje Prestali ste pušiti cigarete i piti alkohol. Pazite što i koliko jedete. Uspjeli ste skinuti suvišne kilograme. Sve to lijepo zvuči, i nije neostvarivo.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
WASHINGTON PIŠE POVIJEST /
Otvara li se Pandorina kutija? Zelenski se vratio 'na mjesto obračuna', stigla i Europa s njim
FARMA /
Dario postao novi vođa, a Darka i Ivana posjetile obitelji: 'Ništa kao zagrljaj voljenih'
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 19. 08. 2025.