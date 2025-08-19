Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 19. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 19. 08. 2025.
Ljubav Više se ne volite s njim ili s njom. Ljubav je kod vas kratkotrajna pojava. Nastavljate dalje svojim putem. Iza vas je još jedna stresna avantura.     

Posao Skloni ste samozavaravanju i iluzijama, i vaš financijski nered sve je izraženiji. Postali ste previše luksuzni i rastrošni, i to vas jako skupo košta.   

Zdravlje Prestali ste pušiti cigarete i piti alkohol. Pazite što i koliko jedete. Uspjeli ste skinuti suvišne kilograme. Sve to lijepo zvuči, i nije neostvarivo.

