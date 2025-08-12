Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 12. 08. 2025.

Ljubav Igrate se s vatrom, i to je stara priča koja se ponavlja u ciklusima i intervalima. Jedno mislite, drugo govorite, a nešto potpuno treće radite.  

Posao Teško je skrivati istinu, ali vi ne odustajete. Ako informirate vaše bližnje o problemima koje imate na radnom mjestu, osjetiti ćete olakšanje.  

Zdravlje Osim problema s tlakom i glavobolje, druge stvari vam ne rade probleme. Neki među vama su jako razdražljivi, i slabo stoje sa živcima.    

