Dnevni horoskop, Ovan, 12. 08. 2025.

Ljubav Igrate se s vatrom, i to je stara priča koja se ponavlja u ciklusima i intervalima. Jedno mislite, drugo govorite, a nešto potpuno treće radite.

Posao Teško je skrivati istinu, ali vi ne odustajete. Ako informirate vaše bližnje o problemima koje imate na radnom mjestu, osjetiti ćete olakšanje.

Zdravlje Osim problema s tlakom i glavobolje, druge stvari vam ne rade probleme. Neki među vama su jako razdražljivi, i slabo stoje sa živcima.

