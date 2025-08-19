Dnevni horoskop, Rak, 19. 08. 2025.

Rak /
Ljubav Zadovoljavate se stvarima onakvima kakve jesu. On(a) misli da je u vašoj ljubavnoj vezi sve u najboljem redu. Izgubili ste osjećaj za vlastito ja.
Posao Previše ste zaposleni. I danas ćete odraditi prekovremene sate. Zaboravljate uzeti pauzu. Možda se opametite kada narušite sebi zdravlje.
Zdravlje Potreban vam je generalni zdravstveni pregled, i to posebno vrijedi za vas koji već dugo niste posjetili liječnika. Blokiraju vas razni strahovi.
