Dnevni horoskop, Rak, 19. 08. 2025.

Ljubav Zadovoljavate se stvarima onakvima kakve jesu. On(a) misli da je u vašoj ljubavnoj vezi sve u najboljem redu. Izgubili ste osjećaj za vlastito ja.  

Posao Previše ste zaposleni. I danas ćete odraditi prekovremene sate. Zaboravljate uzeti pauzu. Možda se opametite kada narušite sebi zdravlje.   

Zdravlje Potreban vam je generalni zdravstveni pregled, i to posebno vrijedi za vas koji već dugo niste posjetili liječnika. Blokiraju vas razni strahovi.

