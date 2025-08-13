Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 13. 08. 2025.
Ljubav Krasni ljubavni aspekti najviše su naklonjeni zračnim znakovima, a vi ste voda. Neodlučnost vam stvara smetnje. Nedostaje vam više hrabrosti.
Posao Spoj društvenosti i originalnosti čini vas poželjnim za poslovnu suradnju. Imate takta, vješti ste u diplomaciji, spretno koristite vlastiti šarm.
Zdravlje Ništa vas ne boli. Imate planetarnu zaštitu. Vaše hedonističke sklonosti u punom su radnom pogonu. Ne slijedite liniju manjeg otpora.
