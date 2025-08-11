Dnevni horoskop, Rak, 11. 08. 2025.

Ljubav Imate vlastite rituale, i njih se ne odričete lako. Posvećujete premalo pažnje partneru ili partnerici. Razmislite o tome što, kako i koliko dajete.

Posao Oni koji ne surađuju s vama, automatski postaju vaši neprijatelji. Strogo kontrolirate financijsku situaciju. Pazite na svaki nepotrošeni euro.

Zdravlje Tranzitni Saturn nije vam harmoničan. Odustali ste od religije i filozofije iz materijalističkih razloga. Zapostavljajte vlastite duhovne potrebe.

