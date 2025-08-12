Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 12. 08. 2025.

Ljubav Još ste na čekanju. Netko iskušava vaše strpljenje. Ako ustrajete, dobit ćete više nego što očekujete. Vjerujte u sebe i svoju sretnu sudbinu.    

Posao Pohlepa vas je dovela u nezavidnu situaciju. Ništa još nije skroz izgubljeno, pod uvjetom da iz lošeg iskustva izvučete jako važne pouke.  

Zdravlje Poslovni problemi loše utječu na vaše zdravlje. Potreban vam je energetski preokret, a on će doći ako prekrižite prošlost i okrenete se budućnosti.   

