Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 18. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 18. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Niste dobro raspoloženi, i to svima pokazujete. Teško ćete opstati sami na svijetu. Potreban vam je netko s kim biste dijelili sve – i dobro i loše.   

Posao Vaš mentalni sklop pun je ekscentričnih misli i spoznaja, i samo je pitanje trenutka u kojem će u vama bljesnuti originalna poslovna ideja.   

Zdravlje Previše fantazirate i lako gubite čvrsto tlo pod nogama. Samoobmana vas vodi u slijepu ulicu. Morate se hitno razbistriti u glavi.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 18. 08. 2025.