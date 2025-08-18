Dnevni horoskop, Rak, 18. 08. 2025.

Ljubav Niste dobro raspoloženi, i to svima pokazujete. Teško ćete opstati sami na svijetu. Potreban vam je netko s kim biste dijelili sve – i dobro i loše.

Posao Vaš mentalni sklop pun je ekscentričnih misli i spoznaja, i samo je pitanje trenutka u kojem će u vama bljesnuti originalna poslovna ideja.

Zdravlje Previše fantazirate i lako gubite čvrsto tlo pod nogama. Samoobmana vas vodi u slijepu ulicu. Morate se hitno razbistriti u glavi.

