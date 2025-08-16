Dnevni horoskop, Rak, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav Preplavila vas je snažna struja samosvijesti. Vaše želje se ubrzano razmnožavaju, i to posebno one strastveno ljubavne. Nevjerni ste u mislima.

Posao Netko će vam ponuditi zanimljiv posao, ali vi nećete pokazati preveliki interes. Želite raditi manje a ne više, a to on(a) teško razumije.

Zdravlje Sve više ste ovisni o tehnologiji, i zapostavljate kontakt s majkom prirodom. Prestali ste trčati, voziti bicikl, planinariti. Loše se brinete o sebi.

Snovi i vizije Samo srce gradi mostove. Ljudi koje ne povezuje ljubav, prije ili poslije raskidaju odnos.

