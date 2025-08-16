Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 16. i 17. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 16. i 17. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Preplavila vas je snažna struja samosvijesti. Vaše želje se ubrzano razmnožavaju, i to posebno one strastveno ljubavne. Nevjerni ste u mislima.    

Posao Netko će vam ponuditi zanimljiv posao, ali vi nećete pokazati preveliki interes. Želite raditi manje a ne više, a to on(a) teško razumije.  

Zdravlje Sve više ste ovisni o tehnologiji, i zapostavljate kontakt s majkom prirodom. Prestali ste trčati, voziti bicikl, planinariti. Loše se brinete o sebi.   

Snovi i vizije Samo srce gradi mostove. Ljudi koje ne povezuje ljubav, prije ili poslije raskidaju odnos.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 16. i 17. 08. 2025.