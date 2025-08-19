Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 19. 08. 2025.
Ljubav Privlačna vam je osoba rođena u znaku Škorpiona. Ako nastavite slijepo slijediti vaše strastvene impulse, mogli biste se izgubiti u mraku.
Posao Proizvodi koje nudite tržištu nailaze na slabašan interes. Možda prodajete robu s greškom? Samo ćete se kvalitetom održati na površini.
Zdravlje Konzumirate sve i svašta, i mogle bi vas zadesiti nove probavne smetnje. Neki među vama sve glasnije razmišljaju o vegetarijanskoj prehrani.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
WASHINGTON PIŠE POVIJEST /
Otvara li se Pandorina kutija? Zelenski se vratio 'na mjesto obračuna', stigla i Europa s njim
FARMA /
Dario postao novi vođa, a Darka i Ivana posjetile obitelji: 'Ništa kao zagrljaj voljenih'
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 19. 08. 2025.