Dnevni horoskop, Ribe, 19. 08. 2025.

Ljubav Privlačna vam je osoba rođena u znaku Škorpiona. Ako nastavite slijepo slijediti vaše strastvene impulse, mogli biste se izgubiti u mraku.

Posao Proizvodi koje nudite tržištu nailaze na slabašan interes. Možda prodajete robu s greškom? Samo ćete se kvalitetom održati na površini.

Zdravlje Konzumirate sve i svašta, i mogle bi vas zadesiti nove probavne smetnje. Neki među vama sve glasnije razmišljaju o vegetarijanskoj prehrani.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn