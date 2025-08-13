Dnevni horoskop, Ribe, 13. 08. 2025.

Ljubav Mislite da vas je sreća napustila, a ne vidite da ste sami krivi što ste usamljeni. Definitivno vam je potrebna neka nova ljubavna inspiracija.

Posao Teško izlazite na kraj s nagomilanim radnim zadacima. Loši međuljudski odnosi u vašem radnom okružju dodatno vas destimuliraju.

Zdravlje Do izražaja dolazi vaša preosjetljivost i neotpornost na bilo kakvu kritiku. Za izlazak iz krize potreban vam je jasan osjećaj vlastite vrijednosti.

