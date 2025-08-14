Dnevni horoskop, Ribe, 14. 08. 2025.

Ribe /
Ljubav Vaša emocionalna pomutnja trajati će sve do večernjih sati. Probleme na koje ćete nailaziti tijekom dana, rješavati ćete žrtvovanjem.
Posao Vaše nove poslovne ambicije imaju svoju visoku cijenu. Raditi ćete od jutra do mraka da biste ostvarili to što želite. Brzina nije uvijek vrlina.
Zdravlje Nametnuli ste sebi vojnički režim, i rušite sve prepreke pred sobom. Riba predvodnik brzo naleti na nevolje. Čuvajte sebe, a i druge.
