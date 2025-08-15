Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 15. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 15. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Osjećate se razapeto između raznih mogućnosti. Najgore od svega je to što ne djelujete niti u jednom pravcu. Čekate da vas netko motivira.    

Posao Pasivni ste i nemate nikakvih ambicija. Idete korak naprijed, pa dva koraka natrag. Ta vas je pogrešna formula poslovanja i dovela tu gdje jeste.  

Zdravlje Morate se trgnuti iz pasive. Nema predaje. Nastavite se boriti za vaše snove, i vidjeti ćete da će se vaša zdravstvena situacija poboljšati. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 15. 08. 2025.