Dnevni horoskop, Ribe, 15. 08. 2025.

Ljubav Osjećate se razapeto između raznih mogućnosti. Najgore od svega je to što ne djelujete niti u jednom pravcu. Čekate da vas netko motivira.

Posao Pasivni ste i nemate nikakvih ambicija. Idete korak naprijed, pa dva koraka natrag. Ta vas je pogrešna formula poslovanja i dovela tu gdje jeste.

Zdravlje Morate se trgnuti iz pasive. Nema predaje. Nastavite se boriti za vaše snove, i vidjeti ćete da će se vaša zdravstvena situacija poboljšati.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn