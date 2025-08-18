Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 18. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 18. 08. 2025.
Ljubav Ozbiljni ste i odgovorni, i to vas čini prikladnom osobom za ljubavni suživot. Ono što vam nedostaje je zabava. Smijeh je vrlo privlačna energija.   

Posao U poslovnom i financijskom smislu, sretniji ste od mnogih drugih. Vaš uspjeh nije slučajan. Mjesecima ste vrijedno radili da biste imali to što imate.  

Zdravlje Mogući su problemi s cirkulacijom, pa i srčane tegobe. Ako volite konzumirati masne ili slatke stvari, trebali biste smanjiti hranidbene užitke.     

