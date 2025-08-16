Dnevni horoskop, Ribe, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav Na pameti vam je pustinjački život, askeza, bijeg od ovog i ovakvog svijeta. Snovi su jedno, a stvarnost je nešto drugo. Spustite se na zemlju.

Posao Previše razmišljate o formi, a premalo o sadržaju. Vaša bitka za što bolji poslovni status i položaj, vodi vas u velike moralne i etičke dvojbe.

Zdravlje Mogući su problemi s kralježnicom, i to posebno kod vas kojima se to već ranije događalo. Ako vas bol zadesi po prvi put, uplašit ćete se!

Snovi i vizije Zbog čega nastaje preosjetljivost? Do nje dolazi zbog brojnih povreda ili time što se nekom ne posvećuje pažnja, odnosno uslijed osjećaja zapostavljenosti.

