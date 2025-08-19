Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Netko nestrpljivo očekuje vaš odgovor, a vi uporno odugovlačite, jer niste sigurni što želite. Sami sebe osuđujete na usamljenost i izolaciju.     

Posao Kada je riječ o poslu i financijama, želite imati odmah sve, po mogućnosti još danas. Stvari se odvijaju presporo za vaš profinjeni ukus.       

Zdravlje Mogli biste imati problema s visokim tlakom, čak i ako ste mlađe dobi. Živite na stresan i hirovit način, i vaša je vitalnost opasno narušena. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 08. 2025.