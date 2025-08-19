Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 08. 2025.

Ljubav Netko nestrpljivo očekuje vaš odgovor, a vi uporno odugovlačite, jer niste sigurni što želite. Sami sebe osuđujete na usamljenost i izolaciju.

Posao Kada je riječ o poslu i financijama, želite imati odmah sve, po mogućnosti još danas. Stvari se odvijaju presporo za vaš profinjeni ukus.

Zdravlje Mogli biste imati problema s visokim tlakom, čak i ako ste mlađe dobi. Živite na stresan i hirovit način, i vaša je vitalnost opasno narušena.

