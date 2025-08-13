Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Dobro ste se snašli u kompliciranoj ljubavnoj situaciji. Vaša sposobnost za analizu nikad nije bila izraženija. Čuvajte se dezintegracije.  

Posao Nesebično pomažete drugim ljudima i to doprinosi vašem većem samopouzdanju. Svjesni ste da ima ljudi kojima je puno teže nego vama.    

Zdravlje Izašli ste iz ponora u kojem ste dugo i bespomoćno obitavali. Vaša nova vjera u život u potpunosti vas je revitalizirala. Opet ste ljekoviti za svijet.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 08. 2025.