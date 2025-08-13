Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 08. 2025.

Ljubav Dobro ste se snašli u kompliciranoj ljubavnoj situaciji. Vaša sposobnost za analizu nikad nije bila izraženija. Čuvajte se dezintegracije.

Posao Nesebično pomažete drugim ljudima i to doprinosi vašem većem samopouzdanju. Svjesni ste da ima ljudi kojima je puno teže nego vama.

Zdravlje Izašli ste iz ponora u kojem ste dugo i bespomoćno obitavali. Vaša nova vjera u život u potpunosti vas je revitalizirala. Opet ste ljekoviti za svijet.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn