Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Strastveno ste zapaljivi. Za vas ne vrijede nikakve mjere i granice. U centru ste pažnje javnosti i to vas iscrpljuje. Lako emocionalno pregorite.   

Posao Poslovno se spajate s nepoznatim ljudima. Spremni ste na riskantne poteze. Moglo bi vam se dogoditi da skliznete u financijske probleme.   

Zdravlje Hrabro se suočavate sa svime što vam život donosi. Svjesni ste da niste svemogući. Možda vas neugodno upozori bol u predjelu prsišta.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 08. 2025.