Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 08. 2025.
Ljubav Strastveno ste zapaljivi. Za vas ne vrijede nikakve mjere i granice. U centru ste pažnje javnosti i to vas iscrpljuje. Lako emocionalno pregorite.
Posao Poslovno se spajate s nepoznatim ljudima. Spremni ste na riskantne poteze. Moglo bi vam se dogoditi da skliznete u financijske probleme.
Zdravlje Hrabro se suočavate sa svime što vam život donosi. Svjesni ste da niste svemogući. Možda vas neugodno upozori bol u predjelu prsišta.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
U ZAVODLJIVOJ HALJINI /
Ana Ivanović cvijeta nakon razvoda: 'Sve što ne valja ostavljaš iza sebe'
Cura dana /
Mirna
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 08. 2025.