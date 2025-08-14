Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 08. 2025.

Ljubav Strastveno ste zapaljivi. Za vas ne vrijede nikakve mjere i granice. U centru ste pažnje javnosti i to vas iscrpljuje. Lako emocionalno pregorite.

Posao Poslovno se spajate s nepoznatim ljudima. Spremni ste na riskantne poteze. Moglo bi vam se dogoditi da skliznete u financijske probleme.

Zdravlje Hrabro se suočavate sa svime što vam život donosi. Svjesni ste da niste svemogući. Možda vas neugodno upozori bol u predjelu prsišta.

