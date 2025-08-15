Dnevni horoskop, Strijelac, 15. 08. 2025.

Ljubav Teško vam je razlučiti snove od stvarnosti, ali danas će vaši snovi biti proročanski istiniti. On ili ona traži isto što i vi. Nježnost, snagu i povjerenje.

Posao Imate raznih dužnika na sve strane, jer ste previše milostivi. Ako vam danas netko od njih vrati ono što vam duguje, ugodno ćete se iznenaditi.

Zdravlje Vaša intuicija i duhovna snaga sve su izraženije. Ako još niste počeli iscjeljivati druge ljude, možda upravo danas krenete ostvarivati vašu misiju.

