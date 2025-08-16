Dnevni horoskop, Strijelac, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav Vaša karizma djeluje zavodljivo na okolni svijet. O vama se priča. Imate nešto jako privlačno u sebi. Vaša ljubavna magija je na vrhuncu.

Posao Želite sve napraviti sami. Vaš izraziti individualizam u sadašnjem trenutku nije produktivan. Ako ostanete egocentrični, zasjeniti će vas kolektiv.

Zdravlje Utjecaj tranzitnog Urana osjećate kroz bljeskove novih uvida i spoznaja o sebi i svijetu koji vas okružuje. Na novoj ste frekvenciji svijesti.

Snovi i vizije Sve u životu ima svoje idealno vrijeme, svoj pravi trenutak. On dolazi i prolazi i ne traje vječno.

