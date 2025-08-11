Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 08. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji upozoravaju na opasnost od prejakog isticanja ega. U biti ste nesigurni, i to vas najviše muči. Pokušajte izbjeći ratne igre.

Posao Vaše samopouzdanje nije idealno, ali to ne znači da niste ambiciozni. Vaši poslovni konkurenti ne predaju se brzo i lako. Slijedi vam novi obračun.

Zdravlje Naglašeno ste razdražljivi i to vas vodi u opasnosti. Izbjegavajte nametanje svoje volje drugima. Živite u miru i pustite druge da žive u miru.

