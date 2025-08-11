Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Planetarni utjecaji upozoravaju na opasnost od prejakog isticanja ega. U biti ste nesigurni, i to vas najviše muči. Pokušajte izbjeći ratne igre.     

Posao Vaše samopouzdanje nije idealno, ali to ne znači da niste ambiciozni. Vaši poslovni konkurenti ne predaju se brzo i lako. Slijedi vam novi obračun.    

Zdravlje Naglašeno ste razdražljivi i to vas vodi u opasnosti. Izbjegavajte nametanje svoje volje drugima. Živite u miru i pustite druge da žive u miru.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 08. 2025.