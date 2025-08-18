Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 08. 2025.

Ljubav Nemate ljubavni plan i program, i pitate se kako dalje. Prihvatite stvari kakve (trenutno) jesu, i nastavite živjeti život na spontan i smiren način.

Posao Ukopali ste se u status quo situaciju. Nećete dugo uživati u postojanosti i stabilnosti, jer se ubrzano približava važan poslovni preokret.

Zdravlje Emocionalno ste uznemireni. Umjetnička aktivnost ili religiozni impulsi pomoći će vam da dovedete sebe u red. Zadovoljstvo nema cijenu.

