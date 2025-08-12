Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 08. 2025.

Ljubav Osjećate u sebi novu emocionalnu snagu, i to vas spašava na mnogo raznih načina. Više niste žrtva, jer ste svjesni vlastitih vrlina i vrijednosti.     

Posao U strahu ste za vašu poslovnu budućnost, jer vam sadašnjost nije ružičasta. Ako želite otkriti izlaz iz situacije, najprije dovedite financije u red.   

Zdravlje Plivate kroz život slobodnim stilom. Spremni ste na preobražaje i transformacije. Vaša sreća ovisi jedino o vama samima, a ne o drugima.  

