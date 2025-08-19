Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 19. 08. 2025.
Ljubav Glumite razne uloge, i nitko ne vidi vaše pravo lice. Možda ste i zaboravili tko ste i kakvi ste zapravo. Najljepši ste kad ste ono što jeste.
Posao Netko želi stati na nečiju stranu, a vi se odbijate svrstati. Potražite kompromisno rješenje. Novi projekti osiguravaju vam bolje poslovno sutra.
Zdravlje Vaša energija oscilira. Obrambene moći vašeg organizma slabo su djelatne. Ako ste zadovoljni vlastitim životom, to vam je najbolja zaštita.
