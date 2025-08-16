Dnevni horoskop, Vaga, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav Nemate problema sa simpatijama, jer vas ljudi oko vas vole. Često se iz prvotne simpatije rodi velika ljubav. Možda upravo takvo što doživite.

Posao Pokušavate učiniti nemoguće stvari, i ne postižete poslovni uspjeh. Ako nastavite vaš bezglavi juriš, morati ćete se prije ili kasnije zaustaviti.

Zdravlje Vaš je problem što se teško gasite. Previše pričate, i slabo slušate druge ljude. Često se budite tijekom noći. Potreban vam je unutarnji mir.

Snovi i vizije Ako nešto otpuštate, onda stvarno otpustite i zaboravite i nemojte to – neprimjetno – gomilati na nekoj vašoj „skrivenoj polici“!

