Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 13. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 13. 08. 2025.
Foto:

13.8.2025.
0:01
Vladislav Miletić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ljubav Vaša intimno emocionalna magla se razilazi, i postupno dolazite k sebi. Više niste blokirani. Otvoreni ste za promjene. Sanjate novu ljubav.  

Posao Svjesni ste da više ne možete funkcionirati na stari način. Dogodila se važna promjena u vašem mentalnom sklopu. Tko traži posao, taj ga i nađe.  

Zdravlje Nakon nekoliko tužnih i depresivnih dana u vas se vraća svjetlost optimizma i nova snaga i energija. Nesvjesno ste pristali na preobražaj.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 13. 08. 2025.