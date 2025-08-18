Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 18. 08. 2025.

Ljubav Imate ljubavničkog dara, ali se skrivate i podcjenjujete, i zato ste usamljeni. Zatvorili ste se u sebe zbog negativnih iskustava iz prošlosti.     

Posao Vaše radne kvalitete i sposobnosti bit će pohvaljene pred širim auditorijem. Zbog velike popularnosti moglo bi vam biti i malo neugodno.   

Zdravlje Oslobađate se straha i negativnih misli. Harmonični planetarni tranziti i aspekti pomažu vam da se psihofizički i spiritualno rasteretite.   

