Dnevni horoskop, Vaga, 18. 08. 2025.
Ljubav Imate ljubavničkog dara, ali se skrivate i podcjenjujete, i zato ste usamljeni. Zatvorili ste se u sebe zbog negativnih iskustava iz prošlosti.
Posao Vaše radne kvalitete i sposobnosti bit će pohvaljene pred širim auditorijem. Zbog velike popularnosti moglo bi vam biti i malo neugodno.
Zdravlje Oslobađate se straha i negativnih misli. Harmonični planetarni tranziti i aspekti pomažu vam da se psihofizički i spiritualno rasteretite.
