Dnevni horoskop, Vaga, 15. 08. 2025.

Ljubav Jedno vaše novo prijateljstvo (Lav ili Vodenjak) upravo se pretvara u veliku ljubav. I dalje ste veliki srećković, iako ste pomislili da više niste.

Posao Poslovno ste uspješni. Krasi vas velika pokretačka energija, a prati vas i sreća. Dovršite stare projekte, jer ćete uskoro dobiti nove radne zadatke.

Zdravlje Jedni ste od rijetkih koji nemaju problema sa zdravljem. Zdrav, sportski stil života najveća vam je zaštita. Vaš organizam radi bez greške.

