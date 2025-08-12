Dnevni horoskop, Vaga, 12. 08. 2025.

Ljubav Dok su drugi više ili manje tužni i plačljivi, vi se stalno smijete od sreće. Izgradili ste sretnu i stabilnu vezu, i to je vaša najveća pobjeda.

Posao Odgovara vam raznolikost poslovnih zadataka i fleksibilna radna satnica. Imate kreativnu slobodu. Sposobni ste ostvariti poslovne snove.

Zdravlje Skladnim vibracijama duše, uspješno se branite od svih bolesti. Ljudi se pitaju gdje pronalazite snagu, a vi se samo zagonetno smješkate.

