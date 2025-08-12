Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 12. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 12. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Dok su drugi više ili manje tužni i plačljivi, vi se stalno smijete od sreće. Izgradili ste sretnu i stabilnu vezu, i to je vaša najveća pobjeda.   

Posao Odgovara vam raznolikost poslovnih zadataka i fleksibilna radna satnica. Imate kreativnu slobodu. Sposobni ste ostvariti poslovne snove.  

Zdravlje Skladnim vibracijama duše, uspješno se branite od svih bolesti. Ljudi se pitaju gdje pronalazite snagu, a vi se samo zagonetno smješkate.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 12. 08. 2025.