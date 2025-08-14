Dnevni horoskop, Vaga, 14. 08. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna priča iz dana u dan se popravlja, ali vi još niste u potpunosti zadovoljni. Dugo ste imali premalo, a sada tražite puno previše.

Posao Vraćate se u poslovnu formu. Popravili ste komunikaciju sa suradnicima. Radite prekovremeno. Pronašli ste i novog bogatog sponzora!

Zdravlje I mentalno i emocionalno, vraćate se u ravnotežu. Opet ste postali sigurni u sebe i vlastitu vrijednost, i to pokreće u vama ljekovite procese.

