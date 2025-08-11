Dnevni horoskop, Vaga, 11. 08. 2025.

Ljubav Imate previsoko mišljenje o sebi, i to vas ne čini privlačnim. Ako želite da vas se drugi ljudi plaše, potpuno ste promašili svrhu i sadržaj ljubavi.

Posao Nastavlja se borba za moć i visoke položaje u vašem radnom okružju. Ne želite popustiti nikome. Ljubomorno se osvećujete drugim ljudima.

Zdravlje Naglašeno ste agresivni i ne plašite se sukoba s drugima. Impulzivne reakcije vode vas u opasne situacije, i to posebno u prometu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn