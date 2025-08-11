Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 11. 08. 2025.

Ljubav Imate previsoko mišljenje o sebi, i to vas ne čini privlačnim. Ako želite da vas se drugi ljudi plaše, potpuno ste promašili svrhu i sadržaj ljubavi.   

Posao Nastavlja se borba za moć i visoke položaje u vašem radnom okružju. Ne želite popustiti nikome. Ljubomorno se osvećujete drugim ljudima.      

Zdravlje Naglašeno ste agresivni i ne plašite se sukoba s drugima. Impulzivne reakcije vode vas u opasne situacije, i to posebno u prometu.   

