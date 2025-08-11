Dnevni horoskop, Ribe, 11. 08. 2025.

Ljubav Ne zabrinjavate se pretjerano oko ničega. Partner ili partnerica osjeća da vam je sve svejedno i malo važno. Situacija je blizu usijanja.

Posao Imate problema s motivacijom. Vaša radna energija je slaba. Možda izmislite nešto hitno i neodgodivo, i odete kući prije kraja radnog vremena.

Zdravlje Vaša energija je u padu, i moguća je pojava novih zdravstvenih problema. Ako vam se često zavrti u glavi, možda imate (pre)visoki tlak.

