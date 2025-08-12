Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 12. 08. 2025.
Ljubav Preosjetljivi ste na vlastito ja, i lako se uvrijedite. Drugi ljudi moraju paziti što govore u komunikaciji s vama. Dobronamjerne kritike vas jačaju.
Posao Obiteljski problemi ne dopuštaju vam da se posvetite poslovnim ambicijama. Okrenuti ćete situaciju na dobro, ako priznate vlastite greške.
Zdravlje Spiritualni utjecaj Neptuna pomaže vam da otkrijete novu duhovnu zbilju. Previše ste vrijedni i bogati u sebi, da biste se osjećali siromašno.
