Dnevni horoskop, Rak, 15. 08. 2025.

Ljubav Još traje vaše tmurno i neveselo razdoblje. Pesimizam vam dodatno otežava komunikaciju s drugim ljudima. Nije sve samo crno. Razvedrite se.

Posao Vaš kapitalistički svjetonazor doživio je poraz, i sada morate izmisliti „novu umjetnost“ od koje ćete živjeti. Sposobni ste stvoriti nova čudesa.

Zdravlje Sami sebi otežavate situaciju u kojoj se nalazite, pa i onu zdravstvenu. Tvrdoglavi ste i zadrti, i vrlo teško prihvaćate tuđa mišljenja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn