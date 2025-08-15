Dnevni horoskop, Rak, 15. 08. 2025.

Rak /
Ljubav Još traje vaše tmurno i neveselo razdoblje. Pesimizam vam dodatno otežava komunikaciju s drugim ljudima. Nije sve samo crno. Razvedrite se.
Posao Vaš kapitalistički svjetonazor doživio je poraz, i sada morate izmisliti „novu umjetnost“ od koje ćete živjeti. Sposobni ste stvoriti nova čudesa.
Zdravlje Sami sebi otežavate situaciju u kojoj se nalazite, pa i onu zdravstvenu. Tvrdoglavi ste i zadrti, i vrlo teško prihvaćate tuđa mišljenja.
