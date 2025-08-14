Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 14. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 14. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Ne otvarate se lako i za mnoge ste zatvorena knjiga. Možda dođe do revolucionarne promjene u vašem srcu. Čuda se ponekad događaju.   

Posao Sve više vas privlači samostalna djelatnost. Jako teško podnosite kritike i primjedbe vašeg poslodavca. Potreban vam je radikalan zaokret.  

Zdravlje Oscilirate između preosjetljivosti i neosjetljivosti, a danas je na redu ovo drugo. Bježite u samoću i izolaciju, a to nije dobro za vaše zdravlje.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 14. 08. 2025.