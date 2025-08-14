Dnevni horoskop, Rak, 14. 08. 2025.

Ljubav Ne otvarate se lako i za mnoge ste zatvorena knjiga. Možda dođe do revolucionarne promjene u vašem srcu. Čuda se ponekad događaju.

Posao Sve više vas privlači samostalna djelatnost. Jako teško podnosite kritike i primjedbe vašeg poslodavca. Potreban vam je radikalan zaokret.

Zdravlje Oscilirate između preosjetljivosti i neosjetljivosti, a danas je na redu ovo drugo. Bježite u samoću i izolaciju, a to nije dobro za vaše zdravlje.

