Pacijent iz Dubrovnika helikopterom prevezen u KBC Split: 'Kad god je potrebno'

U kasnim večernjim satima Stare godine, posada helikoptera iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovala je u hitnoj medicinskoj akciji prijevoza pacijenta priključenog na respirator.

Pacijent je prevezen iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, a akcija je, kako kažu, provedena brzo, sigurno i profesionalno.

"Spremni smo i uvježbani za ovakve zadaće u svakom trenutku kada je pomoć najpotrebnija", rekao je kapetan helikoptera, bojnik Branko Prgomet, te nadodao kako je akcija protekla u najboljem redu.

Ova akcija još jednom potvrđuje predanost HRZ-a u pružanju potpore civilnim institucijama i građanima, pišu iz MORH-a, neovisno o datumu, vremenu ili uvjetima, s ciljem zaštite i spašavanja ljudskih života.

