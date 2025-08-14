Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 14. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 14. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Još ste pod dojmom jučerašnjih događaja. Prekrasne ljubavne stvari obično kratko traju, ali se jako dugo pamte. Ljubav je kozmičke naravi.  

Posao Ne zalažete se dovoljno, a bez truda nema velikog poslovnog napretka. Lažne nade vode vas u prividnu sreću. Spustite se na zemlju.   

Zdravlje Niste imuni na puno toga. Potrebna vam je promjena prehrambenih navika. Trošite previše tableta, i sve vam sjeda na želudac.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 14. 08. 2025.