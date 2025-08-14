Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 14. 08. 2025.
Ljubav Još ste pod dojmom jučerašnjih događaja. Prekrasne ljubavne stvari obično kratko traju, ali se jako dugo pamte. Ljubav je kozmičke naravi.
Posao Ne zalažete se dovoljno, a bez truda nema velikog poslovnog napretka. Lažne nade vode vas u prividnu sreću. Spustite se na zemlju.
Zdravlje Niste imuni na puno toga. Potrebna vam je promjena prehrambenih navika. Trošite previše tableta, i sve vam sjeda na želudac.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
U ZAVODLJIVOJ HALJINI /
Ana Ivanović cvijeta nakon razvoda: 'Sve što ne valja ostavljaš iza sebe'
Cura dana /
Mirna
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 14. 08. 2025.