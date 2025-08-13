Dnevni horoskop, Ovan, 13. 08. 2025.

Ljubav Strastvenost je vaša glavna ideja vodilja, i tako će i ostati do daljnjeg. Mogli biste brzo i lako izgubiti kontrolu nad vašim ljubavnim životom.

Posao Jako ste ambiciozni. Imate problema s nedostatkom slobodnog vremena. Pazite da se ne zapetljate u neostvarive poslovne kombinacije.

Zdravlje Vaše srce radi prekovremeno, i vi ste ti koji to potencirate. Stišajte tempo življenja i umanjite stres, da ne biste završili na odjelu kardiologije.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn