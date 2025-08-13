Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 13. 08. 2025.

13.8.2025.
Vladislav Miletić
Ljubav Strastvenost je vaša glavna ideja vodilja, i tako će i ostati do daljnjeg. Mogli biste brzo i lako izgubiti kontrolu nad vašim ljubavnim životom.    

Posao Jako ste ambiciozni. Imate problema s nedostatkom slobodnog vremena. Pazite da se ne zapetljate u neostvarive poslovne kombinacije.   

Zdravlje Vaše srce radi prekovremeno, i vi ste ti koji to potencirate. Stišajte tempo življenja i umanjite stres, da ne biste završili na odjelu kardiologije.    

Dnevni Horoskop Ovan
