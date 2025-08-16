Dnevni horoskop, Ovan, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav Na razne načine pokušavate dokazati partneru ili partnerici da nije u pravu. Vaši pokušaji uvjeravanja pokazati će se promašenim i uzaludnim.

Posao Imate puno neostvarenih želja, a upravo vam se događa dodatna ekspanzija snova. S obzirom na situaciju, potrebna vam je tvornica novca.

Zdravlje Rastužuju vas vaše neispunjene megalomanske potrebe, a te potrebe i nisu prave potrebe, jer bez njih se može živjeti. Razmaženi ste.

Snovi i vizije Najveći blagoslov kojeg netko može steći, jest: ispunjavati svoje dužnosti s puno veselja, a pritom tim veseljem, zaraziti i druge.

