Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 16. i 17. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 16. i 17. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Na razne načine pokušavate dokazati partneru ili partnerici da nije u pravu. Vaši pokušaji uvjeravanja pokazati će se promašenim i uzaludnim.   

Posao Imate puno neostvarenih želja, a upravo vam se događa dodatna ekspanzija snova. S obzirom na situaciju, potrebna vam je tvornica novca.   

Zdravlje Rastužuju vas vaše neispunjene megalomanske potrebe, a te potrebe i nisu prave potrebe, jer bez njih se može živjeti. Razmaženi ste.   

Snovi i vizije Najveći blagoslov kojeg netko može steći, jest: ispunjavati svoje dužnosti s puno veselja, a pritom tim veseljem, zaraziti i druge.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 16. i 17. 08. 2025.