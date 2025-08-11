Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 11. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 11. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Uživate u igri, smijehu i zabavi. Nemate namjeru ući u ozbiljnu vezu, ali stanje stvari između vas i njega ili nje razvija se upravo u tom pravcu.  

Posao Nekonvencionalni ste i slobodoljubivi, i ne želite raditi dosadan rutinski posao. Možda vas situacija ipak natjera na prihvaćanje konvencija.  

Zdravlje Neptun vam stvara maglovite zdravstvene probleme. Ne možete točno otkriti što vam je, a ni liječnici nisu složni u pogledu vaše dijagnoze. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 11. 08. 2025.