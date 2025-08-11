Dnevni horoskop, Ovan, 11. 08. 2025.

Ljubav Uživate u igri, smijehu i zabavi. Nemate namjeru ući u ozbiljnu vezu, ali stanje stvari između vas i njega ili nje razvija se upravo u tom pravcu.

Posao Nekonvencionalni ste i slobodoljubivi, i ne želite raditi dosadan rutinski posao. Možda vas situacija ipak natjera na prihvaćanje konvencija.

Zdravlje Neptun vam stvara maglovite zdravstvene probleme. Ne možete točno otkriti što vam je, a ni liječnici nisu složni u pogledu vaše dijagnoze.

