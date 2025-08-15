Dnevni horoskop, Ovan, 15. 08. 2025.

Ljubav Skladan utjecaj Venere donosi vam sreću u ljubavi. Jako ste dragi jednoj osobi rođenoj u astrološkom znaku Strijelca. Sada ste vi na potezu.

Posao Razbacujete snagu i vrijeme na beskorisne projekte. Potreban vam je pravi i pošteni posao uz koji biste aktivirali vašu kreativnu inteligenciju.

Zdravlje Imate potporu i zaštitu od Venere i Urana. Vaša sklonost strastvenim rizicima sve je izraženija. Pazite da ne prekoračite vlastite granice.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn