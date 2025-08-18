Dnevni horoskop, Ovan, 18. 08. 2025.

Ovan /
Ljubav Osjećate potrebu za ozbiljnom ljubavnom vezom, ali stalno nailazite na neke pogrešne osobe. Ništa nije slučajno. Rastjerajte maglu i iluzije.
Posao Radite greške, jer niste koncentrirani. Ne dovršavate započeti stvari. Pred vama je gomila nedovršenog posla. Pošteno sve odradite do kraja.
Zdravlje Borite se sami sa sobom, i krajnji rezultat je neizvjestan. Potrebna vam je neka vrst obračuna sa sobom samima da biste stvorili novi mir u sebi.
