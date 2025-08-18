Dnevni horoskop, Ovan, 18. 08. 2025.

Ljubav Osjećate potrebu za ozbiljnom ljubavnom vezom, ali stalno nailazite na neke pogrešne osobe. Ništa nije slučajno. Rastjerajte maglu i iluzije.

Posao Radite greške, jer niste koncentrirani. Ne dovršavate započeti stvari. Pred vama je gomila nedovršenog posla. Pošteno sve odradite do kraja.

Zdravlje Borite se sami sa sobom, i krajnji rezultat je neizvjestan. Potrebna vam je neka vrst obračuna sa sobom samima da biste stvorili novi mir u sebi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn