Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 18. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 18. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Osjećate potrebu za ozbiljnom ljubavnom vezom, ali stalno nailazite na neke pogrešne osobe. Ništa nije slučajno. Rastjerajte maglu i iluzije.  

Posao Radite greške, jer niste koncentrirani. Ne dovršavate započeti stvari. Pred vama je gomila nedovršenog posla. Pošteno sve odradite do kraja.   

Zdravlje Borite se sami sa sobom, i krajnji rezultat je neizvjestan. Potrebna vam je neka vrst obračuna sa sobom samima da biste stvorili novi mir u sebi.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 18. 08. 2025.