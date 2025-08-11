Dnevni horoskop, Jarac, 11. 08. 2025.

Ljubav Sami sa sobom izvrsno funkcionirate, ali problem je u tome što niste sami na svijetu. Morate više davati i žrtvovati se. To je put ka pravoj sreći.

Posao Imate više raznih poslovnih opcija, i teško vam je odlučiti se za najbolju. Djelujte u određenom pravcu, i stvari će se same od sebe posložiti.

Zdravlje Ne razmišljate o zdravlju sve dok vas nešto (jako) ne zaboli. Preventiva vam nije jača strana. Vaše loše i nezdrave navike su u ekspanziji.

