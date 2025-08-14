Dnevni horoskop, Jarac, 14. 08. 2025.

Ljubav Razbacani ste na razne strane svijeta i ništa ne stižete. Vaš intimni život je rasut i rasijan. Potreban vam je potpuno novi raspored življenja.

Posao Imate prevelika očekivanja i mogli biste se razočarati. Vaši poslovni snovi u sukobu su s vašom stvarnošću. Previše ste idealistični, i to vas slabi.

Zdravlje Živci su vam pretanki. Imate problema s koncentracijom. Tijekom dana Mjesec će vam postati nesklon, i vaša će brzopletost dodatno ojačati.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn