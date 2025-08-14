Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 14. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 14. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Razbacani ste na razne strane svijeta i ništa ne stižete. Vaš intimni život je rasut i rasijan. Potreban vam je potpuno novi raspored življenja.  

Posao Imate prevelika očekivanja i mogli biste se razočarati. Vaši poslovni snovi u sukobu su s vašom stvarnošću. Previše ste idealistični, i to vas slabi.  

Zdravlje Živci su vam pretanki. Imate problema s koncentracijom. Tijekom dana Mjesec će vam postati nesklon, i vaša će brzopletost dodatno ojačati.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 14. 08. 2025.